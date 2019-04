Ratschenkinder ziehen jetzt von Haus zu Haus

Michael, Gregor, Daniel und Bernhard aus Dörfles (Bezirk Korneuburg) verzichten gerne mal aufs Smartphone und Social Medias und gehen einer schönen Tradition nach: Sie ziehen als Ratschenkinder bzw. Ratschenbuam durch die Gassen und Straßen. Denn von Gründonnerstag nach dem Gloria der Messe vom letzten Abendmahl schweigen die Glocken den gesamten Karfreitag und Karsamstag über bis vor dem Gloria in der Osternacht (Anm.: die Glocken "fliegen" ja bekanntlich nach Rom).

Umfrage Was halten Sie von den Ratschenkindern? Wunderschöne Tradition! Finde ich total toll!

Finde ich ganz nett.

Naja, lassen mich kalt.

Finde es im Jahr 2019 nicht mehr angebracht.

Diese Tradition wird in vielen katholischen Gegenden in Niederösterreich gepflegt, auch in Dörfles-Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg). Also Autofahrer, bitte aufpassen, die Ratschenkinder ziehen jetzt durch die Gassen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)