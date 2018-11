Die meisten Autobesitzer gibt es im Waldviertel

Das ergab eine Analyse des Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ). Die geringste Pkw-Anzahl pro 1.000 Einwohner hat der Bezirk Baden (611), vor Lilienfeld (614) und Bruck (623).

Untersucht wurden alle Bezirke und die vier Statutarstädte in NÖ (anhand der Statistik-Austria-Zahlen von 2017). Um den Pkw-Anteil zu reduzieren, brauche es laut VCÖ ein dichteres Öffi-Netz, mehr Radwege. Und: Großes Potenzial habe das Car-Sharing.

Bezirke und Statutarstädte gereiht nach der niedrigsten Anzahl von Pkw pro 1.000 Einwohner:

1. Wr. Neustadt: 551 Pkw pro 1.000 Einwohner

2. St. Pölten: 571

3. Krems an der Donau: 590

4. Waidhofen an der Ybbs: 602

5. Bezirk Baden: 611

6. Bezirk Lilienfeld: 614

7. Bezirk Bruck an der Leitha: 623

8. Bezirk Tulln: 630

9. Bezirk St. Pölten Land: 630

10. Bezirk Scheibbs: 633

11. Bezirk Korneuburg: 639

12. Bezirk Amstetten: 642

13. Bezirk Neunkirchen: 643

14. Bezirk Gänserndorf: 644

15. Bezirk Wr. Neustadt Land: 649

16. Bezirk Melk: 651

17. Bezirk Hollabrunn: 660

18. Bezirk Krems Land: 665

19. Bezirk Mödling: 674

20. Bezirk Mistelbach: 678

21. Bezirk Gmünd: 682

22. Bezirk Horn: 689

23. Bezirk Zwettl: 704

24. Bezirk Waidhofen an der Thaya: 720

