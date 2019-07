Diebe brachen in zwei Maschinenhallen ein

Auf landwirtschaftliche Anwesen hatten es bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Freitag im Waldviertel abgesehen.

Sie schlugen das Glas eines Fensters einer Maschinenhalle in Diemschlag (Gemeinde Ludweis) ein, demontierten dann mit einen mitgebrachten Akkuschrauber den Fensterflügel und stiegen in weiterer Folge durch die Öffnung in die Maschinenhalle ein.

In der Halle durchsuchten sie die Kästen und stahlen dabei einen Allradrasentraktor, eine Motorsense, Schlagbohrmaschine, Akkuschrauber, Standbohrmaschine, Heckenschere, Elektrodenschweißgerät, Motorsäge, Akkurasentrimmer, Handkreissäge und weitere kleinere Maschinen.

Das Diebesgut wurde durch die Tür ins Freie gebracht und in weiterer Folge über einen Güterweg abtransportiert. Über das verriegelte Einfahrtstor des Anwesens dürften die Täter das Diebesgut in einen Kastenwagen verladen haben.

In derselben Nacht brachen die höchstwahrscheinlich selben Täter auch in eine Maschinenhalle in Fistritz (Gemeinde Gr. Siegharts) ein. Sie brachen den Zylinder der Tür ab und öffneten diese. Sie stahlen eine Stichsäge, eine Akkubohrmaschine, einen Winkelschleifer und einen Schlagschrauber. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei konnte am Tatort Spuren sicherstellen.

