Diebe stahlen Zierpflanze, Plakat und E-Bike

Ein großes Summer-Sale-Plakat, eine 1,5 Meter hohe Zierpflanze, Werkzeug und ein E-Bike fladerten jetzt Kriminelle im Bezirk Bruck - aber schön chronologisch der Reihe nach: Bereits am Donnerstag stahlen Unbekannte aus einem Baustellencontainer in Fischamend (Bruck) Werkzeug und Baumaterialien. Die Arbeiter machten gerade Mittagspause.

Am frühen Donnerstagabend, kurz vor 17 Uhr, ging eine Frau in ein Geschäft in Fischamend, sie hatte ihr E-Bike mit einem starken Fahrradschloss gesichert, es direkt neben dem Geschäftseingang abgestellt. Zehn Minuten später verließ sie das Geschäft, das E-Bike war weg.

In der Nacht auf Sonntag verschwanden im Stadtzentrum von Hainburg, direkt an der B9, eine rund 1,5 Meter hohe Zierpflanze sowie ein gelbes Summer Sale-Plakat. In allen Fällen wurde Anzeige erstattet.

