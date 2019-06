Diebe stahlen in Gasthaus Brieftasche von Kellner

Coup in einem Gastlokal im Bezirk Gmünd: Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 27. Mai durch Abziehen des Schlosszylinders der Eingangstür in Großschönau ein.

Die Einbrecher konnten mit rund 20 Packungen Zigaretten und einer Kellnerbrieftasche mit Bargeld flüchten. Der Schaden macht rund 3.000 Euro aus, die Polizei ermittelt.

(wes)