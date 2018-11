Diebstahl in Pfarrkirche: Opferstock aufgebrochen

Ein Einbruchsszenario, das mittlerweile immer mehr zur traurigen Gewohnheit wird: Diebe brechen den Opferstock einer unbeobachteten Kirche auf und machen sich mit dem erbeuteten Kleingeld aus dem Staub.

Am Wochenende schlugen bislang unbekannte Täter in der Pfarrkirche in Etzen (Bez. Zwettl) zu. Sie konnten einen Betrag von nur etwa 50 Euro erbeuten. Der Sachschaden, der angerichtet wurde, ist doppelt so hoch. Die Polizei ermittelt.

(min)