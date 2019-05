Dominic Litzka neuer Stadtchef von Wolkersdorf

Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) ist in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Montagabend zum neuen Bürgermeister von Wolkersdorf im Weinviertel (Mistelbach) gewählt worden.

Nach Angaben der Stadtgemeinde vom Dienstag votierten 16 der 28 anwesenden Abgeordneten für den Kandidaten der ÖVP-Liste. Zwölf Stimmen entfielen auf Litzkas Vorgängerin Anna Steindl (ÖVP).

Neuer Vizebürgermeister ist Albert Bors (SPÖ). Bei der Gemeinderatswahl am 24. März, der eine Debatte um den Veranstaltungssaal vorangegangen war, wurde die ÖVP mit 13 von 29 Sitzen stärkste Kraft. Die zweite ÖVP-Liste "Team Wolkersdorf - Die Volkspartei" erreichte sieben Mandate, vier Abgeordnete im Gemeinderat stellt die Bürgerliste "MIT:uns". Auf "WUI" (Die Grünen) entfielen drei, auf die SPÖ zwei Sitze. Litzka kündigte nach dem Urnengang an, ein Koalitionsübereinkommen mit SPÖ, "WUI" und der Bürgerliste "MIT:uns" abzuschließen.

Der neue Bürgermeister Dominic Litzka in einem ersten Statement: "Unsere Stadt-Regierung wird die Schlagworte Miteinander und Zusammenarbeit in den nächsten sechs Jahren mit Leben erfüllen. Die Zukunftspartnerschaft stellt eine parteiübergreifende Zusammenarbeit dar, wie es sie in Niederösterreich noch nie gegeben hat. Ich bin davon überzeugt, dass durch dieses gemeinschaftliche Agieren großartiges für Wolkersdorf erreicht werden kann."

(wes)