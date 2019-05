Donnerstags-Demo in St. Pölten am 9. Mai

Am Donnerstag, den 9. Mai, findet in Sankt Pölten die mittlerweile fünfte Donnerstags-Demo statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bahnhofplatz, Ecke Kremser Gasse.

Das Thema diesmal: Europa und die EU – "in Vielfalt geeint".

Nach dem Protestmarsch durch die St. Pöltner City wird am Riemerplatz eine Abschlussveranstaltung mit Reden und Musik stattfinden.

"Dieser von Privatpersonen veranstaltete und von zahlreichen Organisationen unterstützte Protest, setzt sich für eine solidarische Gesellschaft, lebendige Demokratie und Menschlichkeit in Politik ein und richtet sich somit gegen die Politik der Spaltung und des Sozialabbaus der aktuellen Regierung. Er wird friedlich, kreativ und vielfältig sein", so der Veranstalter.

(nit)