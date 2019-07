Drei Verletzte bei Unfall auf A1 bei Amstetten

Großeinsatz auf der Westautobahn bei Amstetten am Freitagvormittag: Zwei Pkw mit ausländischem Kennzeichen verunfallten in Fahrtrichtung Salzburg, ein VW wurde dabei ausgehoben, schlug am Asphalt auf und kam auf der Seite zum Liegen.

Ein zweiter Pkw – ein Nissan – wurde ebenfalls schwer beschädigt. Der genaue Unfallhergang war vorerst noch unklar.

Drei Verletzte im Spital

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – darunter die Feuerwehr Amstetten, zwei Rettungswagen, zwei Notarzt-Einsatzfahrzeuge sowie der Bezirkseinsatzleiter, die Autobahnpolizei und das Team der Asfinag – wurden zum Unfallort alarmiert. Die Helfer versorgten insgesamt drei verletzte Personen, sie wurden im Anschluss ins Spital gebracht.

Die Florianis bargen die Wracks, es entstand ein kilometerlanger Stau.

(nit)