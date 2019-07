Dreijähriger mit Arm in Rolltreppe eingeklemmt

Tränen am Samstagnachmittag bei einem kleinen Buben in Amstetten: Im Stadtteil Greinsfurth verfing sich der Dreijährige mit dem Arm in einer Rolltreppe, war eingeklemmt und konnte sich nicht befreien.

Die Feuerwehr Amstetten wurde alarmiert, rückte zu dem Kind in Not aus. "Erwachsene konnten den Buben befreien", so Feuerwehr-Sprecher Philipp Gutlederer auf "Heute"-Anfrage.

Der tapfere Bub wurde anschließend mit leichten Verletzungen ins Spital Amstetten gebracht.

(nit)