Drogen: Cobra-Einsatz in Schwechat-Mannswörth

Ein größeres Aufgebot der Schwechater Exekutive samt Cobra rückte in der Nacht auf Samstag in der Ignaz Köck-Straße in Schwechat-Mannswörth (Bruck) an. Laut "Heute"-Infos wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt sowie zumindest ein mutmaßlicher Suchtgiftdealer festgenommen.

Die Polizei Niederösterreich hielt sich auf Nachfrage bedeckt, bestätigte aber den Cobra-Einsatz: "Es war ein Einsatz der Schwechater Polizei mit Unterstützung der Cobra. Die Ermittlungen laufen weiter", sagte Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der niederösterreichischen Landespolizei.

(Lie)