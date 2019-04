Drogenlenker mit falschem Führerschein erwischt

Im Pkw entdeckten die Beamten elf Gramm Cannabiskraut. Den Erhebungen zufolge war der Führerschein im Juni 2018 in der Slowakei gestohlen worden. Der 34-Jährige gab an, die gefälschte Lenkberechtigung in der Slowakei gekauft zu haben.

Bei dem gegen 20.30 Uhr kontrollierten Lenker handelt es sich um einen im Bezirk Mödling wohnhaften Türken mit österreichischem Aufenthaltstitel. Bei einer Untersuchung im Landesklinikum Baden wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt. Weiters gab der Mann an, das Cannabiskraut für den Eigenbedarf zu besitzen.

Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der Bezirkshauptmannschaft Mödling angezeigt.



(wes)