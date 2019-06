Duo stahl Autoschlüssel, wollte mit Pkw auf & davon

Dreister Versuch, an ein neues "Wag'l" zu kommen in Bruck: Am 3. Mai waren zwei Männer in einem Lokal in der Stadt unterwegs, stahlen einer Frau den Autoschlüssel aus der Manteltasche und wollten den dazugehörigen Pkw mitgehen lassen.

Als die Fahrzeugbesitzerin sowie ein weiterer Lokalgast die beiden erwischten und daran hindern wollten, mit dem Auto davonzubrausen, warf das Duo das Handtuch und flüchtete zu Fuß.

Nach den beiden unbekannten Männern wird gefahndet, die Landespolizeidirektion Niederösterreich veröffentlichte jetzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fotos des Duos.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bruck/Leitha unter der Telefonnummer 059133-3320 erbeten.

(nit)