Duo stahl Geld und Pkw, zündete Gastro-Betrieb an

Die Polizei fahndet nach zwei jungen Tätern, die in Deutsch-Wagram zugeschlagen hatten. Das Duo war in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 2018 in mehrere Betriebe und ein Vereinshaus eingebrochen.

Die beiden unbekannten Täter brachen am 20. Dezember 2018 zuerst gegen 21 Uhr in ein Vereinshaus im Stadtgebiet ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei stahlen sie Energy-Drinks. Anschließend dürften die beiden gleichen Täter in einen Gastronomiebetrieb im Stadtgebiet von Deutsch-Wagram eingebrochen sein, diesen durchsucht und Tabakwaren sowie Bargeld gestohlen haben.

Mit gestohlenem Pkw geflüchtet

In weiterer Folge dürften die Täter in ein Betriebsobjekt im Stadtgebiet von Deutsch Wagram eingebrochen sein. Sie durchsuchten das Betriebsobjekt und stahlen einen geringen Bargeldbetrag sowie einen Schlüssel für einen Pkw, den sie unbefugt in Betrieb nahmen. An dem Pkw montierten sie gestohlene Kennzeichentafel.

Bevor die unbekannten Täter mit dem widerrechtlich erlangten Fahrzeug flüchteten, dürften sie gegen 5.00 Uhr noch in einen weiteren Gastronomiebetrieb eingebrochen sein und Tabakwaren und einen geringen Bargeldbetrag gestohlen haben.

Feuer in Gastro-Betrieb gelegt

Bevor sie den Tatort verließen, sollen die beiden Verdächtigen noch Feuer gelegt haben. Der Brand wurde gegen 05.10 Uhr von Zeugen bemerkt, die sofort die Feuerwehr verständigten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. An dem Gastronomiebetrieb entstand dennoch erheblicher Sachschaden ("Heute" berichtete). Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf über 100.000 Euro.

Die Ermittlungen wurden von Bediensteten der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die beiden Täter in den frühen Abendstunden mit dem Zug nach Deutsch-Wagram angereist sein. Der Pkw konnte Mitte Jänner 2019 in Linz aufgefunden werden.

Täterbeschreibung:

Erster Verdächtiger, ca. 20 -25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit dunklen Schuhen, Jeanhose, hellem Kapuzensweater dunkler Jacke und grauer Haube.

Zweiter Verdächtiger, ca. 20 – 25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit roten Schuhen, dunkler Hose, dunkler Jacke und grauer Haube mit dunklen Sternen. Die beiden Männer trugen schwarze Rucksäcke.

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram, unter der Telefonnummer 059133-3203, erbeten.



(wes)