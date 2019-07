E-Biker starb nach Unfall im Spital Sankt Pölten

Am 10. Juli war es zu einem Verkehrsunfall im Bezirk Gmünd gekommen: Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd lenkte um 14:45 Uhr sein Fahrzeug in Gmünd, auf der L8205 in Fahrtrichtung Hoheneich, und wollte nach links auf die LB41 einbiegen.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 77-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd, sein Elektrofahrrad auf der LB41 von Hoheneich kommend und wollte die Kreuzung mit der LB41 geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Der E-Biker wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum St Pölten geflogen.

Ärzte kämpften um das Leben des Seniors, doch die Verletzungen waren zu stark. Die Polizei gab nun bekannt, dass der 77-Jährige am 16. Juli im Universitätsklinikum St. Pölten verstarb.

