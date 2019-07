E-Bikes implodierten bei Brand in Garage

Zahlreiche Notrufe gingen am Montag gegen 21 Uhr bei der Feuerwehr zu einem Brand in Pitten ein. Die Anrufer meldeten zudem mehrere hörbare Explosionen. Anhand der Meldung war von einem Wohnhausbrand auszugehen, die Zentrale gab deshalb Alarmstufe 3 aus. Vier Feuerwehren mit 80 Mann, Rotes Kreuz und Polizei rückten sofort aus.

Schon von weitem war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute war dann klar, dass nicht das Wohnhaus, sondern die Garage in der dicht bebauten Siedlung in Vollbrand stand.

Übergreifen verhindert

Ein Übergreifen des Brandes auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren verhindert werden, unter Atemschutz wurde schließlich rasch gelöscht.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings etwas langwieriger, da sich in der gemauerten Garage die Hitze in den Wandbereich staute, und diese langsam herunter gekühlt werden musste. Weiters befanden sich in der Garage mehrere Akkus von E-Bikes, welche implodierten und so für die Explosionsgeräusche gesorgt hatte. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)