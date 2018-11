E-Herd steckte Küche in Brand - Bewohner verletzt

Brandalarm am Mittwochnachmittag in Laa an der Thaya (Bez. Mistelbach)! In einem Wohnhaus brach in der Küche ein Brand aus. Die alarmierte Feuerwehr drang unter Atemschutz zum Brandherd vor, fand aber außer dichtem Rauch und einer völlig verwüsteten Küche nichts mehr vor, das man Löschen hätte können.

Die Flammen hatten zwar die halbe Küche schwarz gefärbt, waren aber wieder erloschen. Der Bewohner musste von der Rettung versorgt werden. Die Feuerwehr suchte die Wohnung mit der Wärmebildkamera ab, um ein erneutes Auflodern zu verhindern und lüftete dann ordentlich durch.

(min)