Ebergassing: Vier Verletzte bei Brand einer Wohnung

Alarm gegen 6.30 Uhr in der Himberger Straße in Ebergassing (Bezirk Bruck): In einem Mehrparteienhaus im ersten Stock war Feuer ausgebrochen.

Fünf Feuerwehren, mehrere Rettungswägen und ein Notarzt rückten zur Einsatzstelle aus. Der Wohnungsbesitzer konnte sich selbst aus der Wohnung retten. Die Flammen griffen jedoch auch auf die Fassade des Hauses über. Nach ersten Informationen gab es vier Verletzte, darunter ein Kind.

Die Opfer wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Das Wohnhaus musste evakuiert werden. Die Feuerwehr musste auch Teile der Fassade entfernen.



