Eichgraben: Bürgermeister Michalitsch tritt zurück

Seit Juni 2009 war Martin Michalitsch (VP) Bürgermeister der Marktgemeinde Eichgraben, eine Ära die nun zu Ende geht. Michalitsch ist bereits seit 1993 Landtagsabgeordneter und nicht zuletzt auch deshalb in der Region gut bekannt. Sein kürzlich bekanntgegebener Rücktritt als Bürgermeister kommt für viele durchaus überraschend.

In Michalitschs Zeit als Ortschef fiel unter anderem die Realisierung von diversen Bauvorhaben und Events wie etwa Gemeindezentrum, Kindergarten, Schule, Betreutes Wohnen, Feuerwehrhaus, Straßen- und Gehsteigbau, Adventmarkt, Dirndlgwandkirtag, Benefizlauf und Bienenpark.

Wahl am 4. September

"Nach zehn – für mich persönlich äußerst intensiven – Jahren will ich nun das Amt des Bürgermeisters an die nächste Generation übergeben. Dazu hat das Team der Volkspartei Eichgraben Georg Ockermüller einstimmig nominiert", so Michalitsch. Die Wahl des neuen Bürgermeisters soll im Gemeinderat am 4. September erfolgen.

In Stein gemeißelt dürfte die Wahl von Ockermüller aber noch nicht sein. Auf dem Facebook-Blog "Eichgraben von unten", der vom wohl bekanntesten Einwohner der Marktgemeinde, Falter-Chefredakteur Florian Klenk, betreut wird, wird bereits mit einer ersten Bürgermeisterin spekuliert. Demnach dürfte Elisabeth Götze, aktuelle Vize-Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der Grünen NÖ bei den Nationalratswahlen, auch mit der Nachfolge liebäugeln.

