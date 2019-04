Eier auf Straße geworfen: Teenager zeigen Rentner an

Umgekehrte Vorzeichen in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): Jugendliche zeigten einen unbekannten Pensionisten an, der Eier auf die Straße warf. Die Himberger Straße wurde dadurch verunreinigt, die Exekutive ermittelt jetzt gegen unbekannte Täter.

"Hintergründe und Motiv sind noch völlig unklar. Die Jugendlichen klangen relativ glaubwürdig. Aber natürlich ermitteln wir in alle Richtungen", so ein Polizist.

(Lie)