Einbrecher (34) kämpfte mit Besitzer um Geldbörse

Die Polizei konnte jetzt mit Hilfe der Kollegen aus Rumänien und über einen EU-Haftbefehl einen seit März gesuchten 34-jährigen Rumänen festnehmen. Der Mann war in Zöbern in ein Bauernhaus eingebrochen, hatte dort gewaltsam eine Geldbörse gestohlen.

Am 27. März hatte er sich in den Bauernhof geschlichen und dort die Geldbörse mit zwei Bankomatkarten eingesteckt. Dabei wurde er vom Besitzer erwischt. Dieser versuchte, den Eindringling festzuhalten, es kam zu einer Rangelei. Das Opfer stürzte schließlich, der Rumäne konnte davonlaufen und mit einem Auto flüchten.

Wollte trotzdem abheben

Der 34-Jährige versuchte noch, Geld mit den Karten abzuheben. Der Besitzer hatte diese aber sofort sperren lassen. Der Bankomat zog die Karte ein. Der Rumäne flüchtete in die Heimat, wurde dort aber ausgeforscht und festgenommen.

Die rumänischen Beamten übergaben den Mann schließlich am Freitag in Nickelsdorf (Burgenland) den österreichischen. Der 34-Jährige war bei seiner Einvernahme zum räuberischen Diebstahl geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.

(min)