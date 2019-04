Einbrecher stahlen Geld und Laptops aus Schule

Wieder ein Einbruch in eine Schule in Niederösterreich, diesmal traf es die Volksschule in Gutenstein.

Unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten der Volksschule, durchwühlten die Einrichtungen. Innentüren wurden beschädigt, auch eine versperrte Geldkassa knackten die Täter.

Mit mehreren Laptops und Bargeld konnten die Unbekannten flüchten, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(wes)