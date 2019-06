Einbrecher verletzte sich am Tatort: Festnahme

Autsch! Ein 60-Jähriger soll am Mittwochabend versucht haben, in ein Wohnhaus in Litschau (Bezirk Gmünd) einzubrechen. Dabei schlug der Verdächtige mit der Faust die Verglasung der Eingangstüre zum Haus ein.

Der Täter verletzte sich dabei am kleinen Finger der rechten Hand und flüchtete ohne Beute. Der Mann hinterließ dabei auch eine Blutspur.

Noch in der Nacht auf Donnerstag konnte die Polizei den Verdächtigen ausforschen und festnehmen. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt. "Wir haben den Täter aber nicht über das Blut ausgeforscht, so schnell geht ja eine Auswertung nicht. Wir hatten aber einen schnellen Verdacht", so ein Ermittler.

(Lie)