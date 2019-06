Bezirk Wr. Neustadt 01. Juni 2019 12:28; Akt: 30.05.2019 20:38 Print

Einbruch in Schulen: Täter brachen Wandtresor auf

Wieder Einbruch in Schulen in NÖ: Unbekannte schlugen in der Gemeinde Waldegg zu, brachen in die Volksschule, den Kindergarten und die ASO ein.