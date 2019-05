Einiges an Sonne! So toll wird es am Wochenende

Einige Wolken ziehen am Samstag in Niederösterreich durch, die meiste Zeit zeigt sich aber die Sonne. Zum Großteil bleibt es zudem trocken, am Nachmittag kann es vereinzelt regnen. Bei lebhaftem Wind steigen die Temperaturen auf bis 22 Grad an.

Der Sonntag und der weitere Trend

Auch am Sonntag zeigt sich immer wieder die Sonne. Es wird aber nicht mehr ganz so schön wie am Samstag. Vor allem im Waldviertel kann es gewittrige Schauer geben. Bei lebhaftem Wind noch wärmer: bis zu 25 Grad.

Am Montag gibt's einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen, die Höchst-Temperaturen sollen zwischen 17 bis 22 Grad liegen.

