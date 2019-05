Eisheiligen bringen Regen, Regen & noch mehr Regen

Auf die Eisheiligen ist Verlass: Am Samstag und Sonntag beehren uns Mamertus (11.5.) und Pankratius (12.5.) und schicken uns baden – Schauer sind angesagt.

Während am Samstag vormittags teils noch die Sonne scheint, ziehen langsam dichte Wolken ins Bundesland, im Most- und Waldviertel kann es bereits am Vormittag zu ersten Regenschauern kommen. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr weiter an, am Abend erreichen sie auch den Osten Niederösterreichs. Frühtemperaturen: 6 bis 10 Grad, Höchstwerte: 17 bis 22 Grad.

Über Nacht dreht dann Pankratius auf und fährt volles Programm – der Muttertag im Freien fällt also flach. Den ganzen Tag über bleibt der Himmel bedeckt, es regnet ... und regnet. Der Wind weht teils stark aus Nordwest – ungemütlich. Frühtemperaturen am Sonntag: 6 bis 11 Grad, Höchstwerte: 10 bis 14 Grad.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)