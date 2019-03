Enten-Bande bei Autobahn gerettet - Besitzer gesucht

Direkt an der Autobahn in der Nähe von Traismauer (Bez. St. Pölten) entdeckte Stefan vom Tierheim Krems vier Laufenten, die gefährlich nahe an der Fahrbahn herumwatschelten. Er zögerte nicht lange und fing die Zuchttiere mit Hilfe einer Hundebox ein, um sie ins Tierheim zu bringen.

Stefan mit "seinen" Enten. (Bild: Tierheim Krems) Stefan mit "seinen" Enten. (Bild: Tierheim Krems)

Eine vorübergehende Bleibe im Außenbereich der Kaninchen wurde dort als Notquartier adaptiert, auf Dauer können die bewegungsfreudigen Schneckenfresser dort nicht bleiben, das Gehege wäre viel zu klein. Die Helfer hoffen jetzt, dass sich der Besitzer meldet.

Bei dem Quartett handelt es sich um drei Erpel und Weibchen – eine Kombination, die alles andere als optimal ist. Sollte sich der Besitzer nicht melden, werden die Tiere entweder getrennt vermittelt oder an einen Halter der bereits mehrere Weibchen hat.

(min)