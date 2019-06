Enten verirrten sich in Brückenspalt: gerettet

Herzige Entlein in Not in Tulln: Kurz vor der Mittagszeit entdeckte ein Passant, der gerade im Bereich der Unterführung in der Grünwaldgasse unterwegs war, kleine Babyenten, die sich in einen Spalt im Brückenfundament verirrt hatten.

Der Mann rief die Polizei um Hilfe, immerhin sind die Kleinen bei der Gluthitze im Wasser sicher besser aufgehoben, als zwischen sich aufheizendem Beton.

Die Exekutive wiederum forderte die Stadtfeuerwehr Tulln an, gemeinsam fing man die Kleinen ein und brachte sie zur Versorgung und Aufzucht zu einem Kleintierzüchter.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)