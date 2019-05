Niederösterreich 11. Mai 2019 19:00; Akt: 10.05.2019 13:14 Print

Epilepsie: Keiner will Tierheim-Katze "Mary"

Seit einem Jahr ist die hübsche "Mary" im Tierheim am Dechanthof in Mistelbach. Alle bisherigen Interessenten sprangen ab, denn: Die Samtpfote leidet an Epilepsie.