Erdbeerernte verzögert sich wegen kaltem Wetter

Während normalerweise schon mit Anfang Mai die Erdbeerernte im Bundesland beginnt, heißt es 2019 noch warten. Erst gegen Ende des Monats dürften die Erdbeeren heuer reif sein. Aufgrund des kalten und nassen Wetters verschiebt sich die Ernte rund drei Wochen.

Die Erdbeerkulturen wurden, wie der ORF NÖ berichtet, aber nicht geschädigt. In den vergangenen Jahren hatte jeweils starker Frost große Teile der Ernte vernichtet, heuer dürfte es nur vereinzelt Frostschäden gegeben haben.

Österreichische Erdbeeren, die es jetzt schon zu kaufen gibt, wurden in Folientunneln gezüchtet. Das große Pflücken soll dann in etwas mehr als einer Woche losgehen. In NÖ werden auf 650 Hektar Erdbeeren angebaut, jährlich um die 6.700 Tonnen geerntet.

