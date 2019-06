Erst 18 Jahre alt: Trafik-Räuber festgenommen

Mit einem großen Küchenmesser bewaffnet überfiel ein junger Mann mit Kapuze über dem Kopf im März die Trafik in der Badner Helenenstraße ("Heute" berichtete). Er flüchtete mit der gesamten Tageslosung im vierstelligen Eurobereich.

Die Exekutive leitete nach dem Coup eine Alarmfahndung ein, diese verlief aber negativ. Lediglich das eher unkenntliche Foto einer Überwachungskamera und die Aussagen von Zeugen blieben als Hinweise. Die Polizei schätzte den Mann auf rund 20 bis 25 Jahre – jetzt konnte er überführt werden.

Tatsächlich ist der Räuber noch etwas jünger – erst 18 Jahre alt. Der in Baden lebende gebürtige Rumäne zeigte sich im Zuge der Vernehmung umfassend geständig und gab an, er habe das Geld für Drogen gebraucht. Neben dem Trafik-Raub konnten ihm bis dato zusätzlich 30 Kellereinbrüche in Baden nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltstaft Wr. Neustadt verhängte U-Haft.

