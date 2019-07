Erst Hitze bei bis zu 34 Grad, danach Gewitter

Herr und Frau Niederösterreicher sollten den Samstag nutzen, denn der Sonntag wird mehr als unbeständig.

Am Samstag überwiegt von der Früh bis zum Abend der Sonnenschein. Vor allem nachmittags ziehen jedoch zeitweise ein paar dichtere Wolken durch. Frühtemperaturen: 14 bis 19 Grad, Tageshöchstwerte: 28 bis 34 Grad.

Am Sonntag wird es regnerisch: Während in der Früh noch die Sonne scheint, kommt es tagsüber vermehrt zu Schauern und auch Gewittern. Im Norden und Nordosten Niederösterreichs bleibt es laut Prognosen am ehesten trocken: Frühtemperaturen: 17 bis 23 Grad, Tageshöchstwerte: 21 bis 26 Grad.

(nit)