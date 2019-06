Ex-Bundesrätin drohen heute 6 Monate Haft

Der 28. Dezember 2018 hat das Leben der Bundesrätin und Mutter schlagartig geändert: Sie war am Abend mit 1,5 Promille im Blut falsch auf die S33 aufgefahren und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Insassen (35, 27) wurden verletzt ("Heute" berichtete).

Am heutigen Mittwoch muss die 46-Jährige wegen grob fahrlässiger Körperverletzung in Sankt Pölten am Bezirksgericht auf die Anklagebank. Die 46-Jährige hatte wenige Tage nach dem Unfall bereits die Konsequenzen gezogen: "Ich habe einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bedauere, für den ich mich aufrichtig entschuldigen möchte. Ich ziehe daher die Konsequenzen und werde mein politisches Mandat als Bundesrätin sowie meine Kandidatur bei der Arbeiterkammerwahl mit sofortiger Wirkung zurücklegen." NÖAAB-Chefin blieb sie allerdings – mehr dazu hier.

Bekannte der Politikerin sagen: "Ihr geht es nicht gut, sie weiß, was sie damals für einen Fehler gemacht hat." Ein Urteil wird für Mittwochmittag erwartet.

(Lie)