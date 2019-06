Ex-Kanzler Kurz tourt heute durch Niederösterreich

Auch wenn der Wahlkampf offiziell noch nicht begonnen hat, geht die VP mit Frontmann Sebastian Kurz bereits in die (Charme)-Offensive: Diese Woche besuchte er bereits mehrere Stationen in Salzburg, am heutigen Donnerstag ist bzw. war er in Niederösterreich unterwegs.

Der Ex-Kanzler startete zu Mittag mit einem Besuch des St. Pöltener Wochenmarktes am Domplatz. Um 12.30 Uhr war es soweit: Der VP-Politiker erschien am Wochenmarkt, mit dabei auch St. Pöltens Vizebürgermeister Matthias Adl. Es folgten Selfies, Smalltalk, Händeschütteln. Der VP-Politiker wurde freundlich empfangen, einige Marktbesucher zeigten sich sichtlich überrascht.

"Haben Sie alles bekommen bei Ihrem Einkauf, alles erledigt?", fragte Sebastian Kurz. "Ja, wir sind fertig", so eine Dame. Eine weitere Passantin redete ihm ins Gewissen: "Ich wähle euch wieder. Aber bitte nicht mehr mit den Blauen zusammengehen." Kurz lächelte. Bei den Ständen gab es Schmankerln für den Ex-Politiker: Er kostete Erdbeeren und ein Stück Speck.

Anschließend besuchte er das Landeskriminalamt Niederösterreich und das traditionelle Hoffest des Landeskriminalamtes.

Die weiteren geplanten Stopps: Das Rote Kreuz in Lilienfeld, dort trifft der Ex-Kanzler einige Ärzte. Anschließend steht ein Besuch der Landjugend in Sankt Pölten an. Am Abend fährt der VP-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl im September nach Wilhelmsburg (St. Pölten-Land) und diskutiert dort mit Bürgerinnen und Bürgern.

(Lie, wes)