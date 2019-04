Explosion und Feuer: Hütte und Auto völlig zerstört

125 Einsatzkräfte von zwölf Feuerwehren stemmten sich am Ostersonntag in Mödring (Horn) gegen ein Feuerinferno, es wurde schließlich sogar B 4 (höchste Alarmstufe bei Bränden) ausgerufen: In einer Gartenhütte war ein Brand ausgebrochen, mehrere Batterien explodierten.

Die Feuerwehrmänner hatten neben der schwierigen Lage der Hütte mitten im Wald mit der Wasserversorgung zu kämpfen, mussten lange Leitungen legen. Schließlich konnten die Florianis den Brand löschen, die Gartenhütte und ein Fahrzeug wurden jedoch komplett vernichtet.

(Lie)