Weinviertel 15. Juli 2019 11:30; Akt: 15.07.2019 08:57

Explosionsgefahr: Gas-Renault brannte auf der A5

Spektakuläre Szenen am Sonntag auf der Nordautobahn bei Gaweinstal (Mistelbach): Ein gasbetriebener Pkw ging am Pannenstreifen in Flammen auf.