FPÖ NÖ startet in den Gemeinderats-Wahlkampf

Die FPÖ Niederösterreich kann die Gemeinderatswahl, die im Jänner 2020 stattfinden wird, gar nicht mehr erwarten und startete mit Ende März 2019 in den Wahlkampf.

Walter Rosenkranz, Udo Landbauer und Michael Schnedlitz (v.li.) (Bild: FPÖ NÖ) Walter Rosenkranz, Udo Landbauer und Michael Schnedlitz (v.li.) (Bild: FPÖ NÖ)

800 Menschen, darunter Funktionäre, Politiker, aber auch Wähler und potentielle Kandidaten trafen sich am Samstag, den 30. März, in den Österreich-Hallen in Krems, um sich auf den Wahlkampf einzuschwören.

Ärzte, Betreuung, Wohnen

Die brennenden Themen, mit denen die FPÖ unter Walter Rosenkranz und Udo Landbauer punkten will: der Ärzte-Mangel im ländlichen Raum, fehlende Nachmittagsbetreuung für Kinder sowie Leistbares Wohnen.

"Die Menschen erwarten sich von der Politik völlig zurecht, nicht nur Antworten auf die brennenden Fragen zu geben, sondern die Probleme an der Wurzel zu packen und diese im Interesse unserer Landsleute zu lösen. Genau dafür sind wir gewählt worden. Im Dirndl und Trachtenjanker durchs Land fahren, schöne Sonntagsreden halten und Überschriften verkaufen, ist zu wenig und wird auch in den Gemeinden keine Erneuerung bringen", erklärt Landbauer.

Neue "patriotische Bewegung"

Ein Seitenhieb auf die ÖVP, die auch Walter Rosenkranz zum Thema macht: "Freiheitliche Regierungsqualität muss auch in den niederösterreichischen Gemeinden Einzug finden, damit unsere Landsleute wieder an erster Stelle stehen und nicht irgendwelche selbsternannten, abgehobenen Dorfkaiser", schlägt er in die gleiche Kerbe.

Aus diesem Grund wurde "#ARENA2020" ins Leben gerufen, eine "patriotische Bewegung", die für mehr Bürgerbeteiligung stehen soll. "Wir bauen Barrieren ab und öffnen die Tür der Politik für Jedermann. Ziel in der ersten Phase der Kampagne ist es, die Bevölkerung mit in Boot zu holen und jedem Bürger die Möglichkeit zu bieten, aktiv die eigene Zukunft selbst zu bestimmen", so Landesparteisekretär Michael Schnedlitz.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)