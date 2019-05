Fahndung: Mann verhökert gestohlenen Pkw

Dreiste Masche eines derzeit noch unbekannten Täters: Der junge Mann stahl in Slowenien einen Pkw, brachte ihn nach Gerasdorf (Korneuburg) und verkaufte ihn dort am 27. März gegen 18.35 Uhr in einer Tiefgarage um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Es wird nun wegen Hehlerei ermittelt, die Polizei veröffentlichte jetzt Fahndungsfotos von dem jungen, großen Mann mit dunkler Haarfarbe und an den Seiten abrasierter Frisur. Laut Exekutive dürfte der Täter im niederösterreichischen Dialekt gesprochen haben.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien unter der Telefonnummer 059133-3224 erbeten.

(nit)