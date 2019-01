Fahrer wegen Krandefekt in 32 Metern Höhe gefangen

Rettung in schwindelerregender Höhe am Donnerstag in Wiener Neustadt: Auf der Baustelle, wo derzeit die Garage in der Ungargasse renoviert wurde, blieb ein Kran wegen eines technischen Defektes plötzlich stecken.

Der Fahrer konnte die Kabine nicht mehr absenken, war in 32 Metern Höhe gefangen. Die Feuerwehr Wr. Neustadt musste mit der Teleskopmastbühne anrücken und den Mann aus seiner misslichen Lage befreien.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)