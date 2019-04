Gresten 14. April 2019 14:22; Akt: 14.04.2019 14:22 Print

Fahrzeughalle von Reise-Unternehmen brannte

Löscheinsatz am späten Samstagabend in Gresten: In der Fahrzeughalle eines Reise-Unternehmens brach Feuer aus. Vier Feuerwehr standen im Einsatz.