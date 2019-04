Falsche Mails: Stadtchef Opfer von Betrügern

"Sehr geehrter Kunde, anbei erhalten Sie unsere Rechnung zu ext. Belegnr. 241787-19. Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung", lautet die Mail von "Robert Altschach". Unterfertigt ist die Mail auch mit Robert Altschach samt originaler Mailadresse des Bürgermeisters mit "gv.at"-Endung. Im Anhang: Eine Rechnung.

"Ich habe heute schon 20 Anrufe bekommen. Natürlich bin ich das nicht. Gehackt wurde aber auch nichts, da verwendet einfach jemand meinen Namen", so der Bürgermeister von Waidhofen/Thaya auf Nachfrage. Der Politiker kündigte auch an, Anzeige zu erstatten.

Tipp: Bei verdächtigen Mails öffnen Sie niemals den Anhang, am besten sehen Sie die Mailadresse hinter dem Namen an, in diesem Fall verbirgt sich hinter Robert Altschach die Mailadresse: FRIEND.EMAIL@smtp.eltatransportes.com.ar.

(Lie)