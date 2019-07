Fels löste sich: Kletterer stürzte 10 Meter ins Seil

Zu einem schweren Sportunfall kam es am Dienstag am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr auf der Rax: Zwei Mostviertler (51 und 70 Jahre) kletterten im Stadelwandgraben, als sich plötzlich ein Felsbrocken aus der Wand löste, an dem sich der 51-Jährige gerade festhielt.

Der Mann stürzte rund zehn Meter ab, fiel unsanft ins Sicherungsseil.

Der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" hob von seinem Stützpunkt in Wr. Neustadt ab, das Team holte den verletzten Kletterer aus der Wand und flog ihn ins Wiener AKH.





