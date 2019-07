Feuerwehr auf Spielplatz im Wespen-Einsatz

Gefahr in Verzug am Kinderspielplatz beim Nahversorger in Wilfleinsdorf bei Bruck/Leitha (Bezirk Bruck): Wespen hatten sich dort im Spielhaus angesiedelt und ein Nest gebaut.

Besorgte Eltern meldeten den Fund bei der örtlichen Feuerwehr, die mit Schutzanzügen anrückte.

"Um den Kindern ein gefahrloses Spielen zu ermöglichen, wurde das Nest von uns fachmännisch entfernt", berichten die Florianis.





(nit)