Feuerwehr befreit Ziegen-Baby aus Elektrozaun

Abenteuerlust fordert ihren Tribut: Ein kleines Ziegenbaby hatte sich in Pottenstein (Bezirk Baden) in einem elektrischen Weidezaun verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Ein aufmerksames Paar, das gerade mit dem Fahrrad vorbeikam, entdeckte das Kitz und reagierte sofort, versuchte zu helfen. Aber selbst konnten sie das Tierjunge nicht befreien, es hatte sich im E-Zaun komplett verheddert.

Batterie abgeklemmt

Also wurde die Feuerwehr um Hilfe gerufen. Die Pottensteiner Florianis machten sich umgehend auf den Weg in die Schießstattgasse. In der Zwischenzeit hatte das Finderpaar bereits die Batterie vom Zaun abgeklemmt, um Stromschläge zu vermeiden.

Die Feuerwehr schnitt das Kitz unverletzt aus dem Zaun, kurz darauf hüpfte es auch schon wieder zu den anderen Ziegen zurück.

Feuerwehr reparierte Loch

"Auch die Tierhalterin, die in der Nähe der Weide wohnt, hatte bereits von dem Vorfall erfahren und war gekommen, um nach den Ziegen zu sehen. Erleichtert stellte sie fest, dass alle Tiere wohlauf waren", berichtet Markus Hackl vom Abschnittsfeuerwehrkommando Pottenstein.

Die Feuerwehr reparierte abschließend noch das Loch im elektrischen Weidezaun.

