Feuerwehr musste Kind aus Kasten befreien

Großes Aufgebot an Rettungskräfte am Mittwoch gegen 19:15 Uhr in Himberg: Laut Meldung war ein Kind unter einem Kasten eingeklemmt, die Zentrale gab deshalb die erhöhte Alarmstufe 2 aus. Zwei Feuerwehren, First Responder und Rettung rückten aus.

Beim Eintreffen konnte rasch erste Entwarnung gegeben werden. Das Kind war nicht unter dem Kasten, sonder steckte lediglich mit der Hand zwischen Kastenwand und Ablagefläche fest.

Mit vereinten Kräften wurde die Kastenwand von den Florianis und der Rettung so weit zur Seite gedrückt, dass das Kind die Hand herausnehmen konnte. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde das Kind in Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Von der Feuerwehr gab es noch ein Kuscheltier, Traumabär "Konrad", zur Beruhigung mit auf den Weg.

(min)