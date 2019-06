Feuerwehr hilft Mäderl (6) nach Brand-Trauma

Tolle Aktion der größten Feuerwehr in Niederösterreich, den Florianis aus Krems: Ende März war im Keller eines Wohnhauses in der Wiener Straße Feuer ausgebrochen, das ganze Stiegenhaus war binnen weniger Minuten komplett verraucht.

Eine der Betroffenen: Die kleine Chiara (6), die gemeinsam mit ihrer Familie in einer der Wohnungen, die danach vorübergehend unbewohnbar waren, lebt.

"Sirenen machen Chiara zu schaffen"

Spurlos ging dieser Tag an der Kleinen nicht vorbei: Seither hat sie große Angst vor Rauch und Feuer. "Vor allem macht ihr aber auch das Folgetonhorn der Einsatzkräfte zu schaffen", berichten die Florianis.

Um Chiara ihre Ängste zu nehmen, wurde das Mädchen jetzt gemeinsam mit Mama Yvonne ins Feuerwehrhaus eingeladen. Kommandant Gerhard Urschler erklärte der Kleinen die Arbeit der Feuerwehr bis ins kleinste Detail – von den einkommenden Anrufen in der Alarmzentrale, bis hin zum Löschen eines Brandes.

Dabei wurde den Mitgliedern nicht nur genau über die Schulter geschaut, sondern auch selbst mitgeholfen – es wurde gekuppelt und sogar selbst gelöscht. Nach anfänglichem Zögern, konnte Chiara dann doch noch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert werden.

"Der Höhepunkt war allerdings ein reales Feuer, wo sich die Kameraden mit Atemschutzgeräten der Schnellangriffseinrichtung eines Tanklöschfahrzeugs bedienten und zur Brandbekämpfung vorrückten. Hier zeigte sich, dass die junge Dame noch etwas ängstlich vor dem Rauch und nicht direkt vor dem Feuer war, was jedoch rasch in ein Staunen umschwenkte, als die Kameraden den Brandherd rasch abgelöscht hatten. Letzte Ablöscharbeiten nahm das Mädchen in Begleitung vor und hatte nach kurzem Zögern sichtlich Freude dabei", berichtet die Feuerwehr.

"Wir wünschen dir, liebe Chiara, alles Gute und es war toll, dass du uns in der Feuerwehr besucht hast. Vielleicht winkst du uns einmal zu, wenn wir wieder jemanden zu Hilfe eilen. Deine Helfer von der Feuerwehr", schreiben sie.

