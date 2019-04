Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Dürnrohr

Großeinsatz für insgesamt sieben Feuerwehren im Bezirk Tulln am Donnerstag am späten Nachmittag: Gegen 17 Uhr ging plötzlich ein Schuppen in Flammen auf, binnen kürzester Zeit stand er in Vollbrand.

Der Wind tat zusätzlich noch das Seinige: Das Feuer griff rasch auch auf das Nachbargebäude über. Das Dach der Scheune brach indes zusammen.

Auch Rotes Kreuz im Einsatz

Dutzende Feuerwehrmitglieder löschten unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten, mittels Wärmebildkamera wurden im Anschluss Glutnester aufgespürt und ebenfalls abgelöscht.

Verletzt wurde niemand, das Team des Roten Kreuzes war dennoch ebenfalls im Einsatz, um die Sicherheit und Gesundheit der Feuerwehrmitglieder sicherzustellen.

Die Brandursache war vorerst unklar.

(nit)