Gloggnitz 13. Mai 2019 06:33; Akt: 13.05.2019 12:48

Feuerwehr musste wegen Blindschleiche ausrücken

Am Wochenende wurde die Feuerwehr in Gloggnitz zu einer "Tierrettung" gerufen, eine vermeintliche Schlange hatte sich in einen Garten verirrt.