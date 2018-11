Feuerwehr rettet 2 Katzen aus brennender Wohnung

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Weinburg (Bezirk St. Pölten-Land) in Niederösterreich haben Feuerwehrmitglieder in der Nacht auf Samstag zwei Katzen gerettet. Der Wohnungsinhaber bemerkte die Flammen rechtzeitig und brachte sich selbst in Sicherheit, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der 28-Jährige wurde demnach mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung an Ort und Stelle behandelt.

Nach Angaben der FF Weinburg waren drei Wehren rund eineinhalb Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Wohnungsbesitzer hatte laut ersten Erkenntnissen einen Topf auf die eingeschaltete Herdplatte gestellt und soll danach eingeschlafen sein, sagte ein Polizei-Sprecher.

