Feuerwehr rettet aus Nest gefallenen Jungfalken

Die Feuerwehr St.Georgen/Ybbsfelde wurde am Montag um 8.25 Uhr zu der Tierrettung alarmiert. Passanten hatten in der Gewerbestraße in Hart einen am Boden sitzenden jungen Falken entdeckt, der aus seinem Nest in rund fünf Metern Höhe gestürzt war.

Daraufhin setzten die Passanten den Feuerwehrnotruf ab. Kurze Zeit nach dem Eintreffen am Einsatzort konnte der junge Falke durch zwei Feuerwehrkameraden wieder unverletzt zurück in sein Nest und zu seinen Geschwistern gesetzt werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)